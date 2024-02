Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Doha/Magdeburg. - Leicht hatten sie es sich bei der Wahl des vierten Schwimmers, der in die Staffel-Fußstapfen eines Florian Wellbrock nach dessen Verzicht in Doha treten musste, nicht gemacht. Aber dann, so berichtete Bernd Berkhahn, „haben wir uns die deutsche Rangliste genommen und uns für den schnellsten Schwimmer in dieser Saison über 1.500 Meter entschieden“. Für den Schnellsten unter den Freiwasser-Athleten. Das war also Arne Schubert, der zudem aus internationalen Junioren-Titelkämpfen ein gewisses Maß an Erfahrung mitbrachte.