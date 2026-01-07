Der 23-jährige Anschieber hat sich im Schlitten Francesco Friedrich sehr gut geschlagen. Doch bei den Winterspielen wird der Olympiasieger wohl auf andere Athleten setzen. Warum?

St. Moritz/Magdeburg - Tim Becker war im ersten Saisonteil gefühlt ein fester Bestandteil im großen Schlitten des viermaligen Bob-Olympiasiegers. Er schob Francesco Friedrich an und aufs Podest. Doch schon beim vergangenen Weltcup in Winterberg war der 23-Jährige vom Mitteldeutschen Sportclub nicht mehr auf der Startliste zu finden. Und auch bei der Nominierung für die Rennen an diesem Wochenende in St. Moritz wurde er nicht berücksichtigt. Womit sich die Frage stellt: Was ist passiert, Herr Becker?