Eiko Potthast sieht „nur 80 Prozent“ bei den SBB Baskets

Wolmirstedt - Eiko Potthast hätte seiner Mannschaft auch ein, zwei Tage freigeben können. Das hätte sich ja angeboten in Anbetracht der zweiwöchigen Pause bis zum Spiel am 4. Dezember in Schwelm. Aber Potthast kann die Dinge gerade nicht laufen lassen, wie sie am vergangenen Sonnabend gelaufen sind bei der 68:77-Heimniederlage seiner SBB Baskets Wolmirstedt in der 2. Bundesliga Pro B gegen Eintracht Stahnsdorf. Als der Gegner in der Halle der Freundschaft „härter gespielt und im Endeffekt verdient gewonnen hat“, wie der Coach resümierte. Weil in der entscheidenden Phase auch das glückliche Händchen fehlte.