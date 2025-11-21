weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Regionalsport
    4. >

  4. Boxen: Hannig schaut mit Achillessehnenriss nur zu

Boxen Hannig schaut mit Achillessehnenriss nur zu

Nachdem Nick Hannig im April seinen Euro-Titel der WBOM im Halbschwergewicht gegen Mateusz Tryc aus Polen verlor, konnte der SES-Kämpfer durch eine Rückkampf-Klausel auf ein erneutes Duell hoffen. Aber weil sich der 39-Jährige die Achillessehne im rechten Fuß riss, klettert am Samstagabend in Chemnitz sein Stall-Kollege Artur Reis gegen Tryc in den Ring.

Von René Miller Aktualisiert: 21.11.2025, 16:49
Im November 2024 konnte Halbschwergewichtler Nick Hannig in Chemnitz noch jubeln. Da holte er sich den Euro-Titel der WBO mit einem Sieg gegen Tom Dzemski. Jetzt zwingt ihn ein Achillessehnenriss zur Pause.
Im November 2024 konnte Halbschwergewichtler Nick Hannig in Chemnitz noch jubeln. Da holte er sich den Euro-Titel der WBO mit einem Sieg gegen Tom Dzemski. Jetzt zwingt ihn ein Achillessehnenriss zur Pause. Foto: IMAGO/HMB-Media

Berlin - Wenn sich am Samstag-Abend (ab 22.15 Uhr im MDR) SES-Boxer Artur Reis und Mateusz Tryc aus Polen in der Chemnitzer Arena „Kraftverkehr“ gegenüberstehen, wird Nick Hannig besonders intensiv zuschauen. Der 39-Jährige hatte sich schließlich vor einem Jahr an selber Stelle den Euro-Gürtel der WBO im Halbschwergewicht durch einen Sieg gegen Tom Dzemski geholt. Im April verlor er dann aber in Potsdam die Titelverteidigung gegen Tryc. Aufgrund einer Rückkampf-Klausel war statt Reis eigentlich Hannig für das Duell mit Tryc vorgesehen. Aber das verhindert ein Achillessehnenriss am rechten Fuß.