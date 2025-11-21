Nachdem Nick Hannig im April seinen Euro-Titel der WBOM im Halbschwergewicht gegen Mateusz Tryc aus Polen verlor, konnte der SES-Kämpfer durch eine Rückkampf-Klausel auf ein erneutes Duell hoffen. Aber weil sich der 39-Jährige die Achillessehne im rechten Fuß riss, klettert am Samstagabend in Chemnitz sein Stall-Kollege Artur Reis gegen Tryc in den Ring.

Im November 2024 konnte Halbschwergewichtler Nick Hannig in Chemnitz noch jubeln. Da holte er sich den Euro-Titel der WBO mit einem Sieg gegen Tom Dzemski. Jetzt zwingt ihn ein Achillessehnenriss zur Pause.

Berlin - Wenn sich am Samstag-Abend (ab 22.15 Uhr im MDR) SES-Boxer Artur Reis und Mateusz Tryc aus Polen in der Chemnitzer Arena „Kraftverkehr“ gegenüberstehen, wird Nick Hannig besonders intensiv zuschauen. Der 39-Jährige hatte sich schließlich vor einem Jahr an selber Stelle den Euro-Gürtel der WBO im Halbschwergewicht durch einen Sieg gegen Tom Dzemski geholt. Im April verlor er dann aber in Potsdam die Titelverteidigung gegen Tryc. Aufgrund einer Rückkampf-Klausel war statt Reis eigentlich Hannig für das Duell mit Tryc vorgesehen. Aber das verhindert ein Achillessehnenriss am rechten Fuß.