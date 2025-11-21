Handball SC Magdeburg zeigt auch vor Wetzlar großen Respekt

Dass der Gegner aus Hessen im Tabellenkeller steht und das eigene Team ungeschlagen an der Tabellenspitze, bedeutet für SCM-Coach Bennet Wiegert noch lange nicht den Sieg gegen Wetzlar. Die Grün-Roten gehen deshalb mit großem Respekt an die nächste Aufgabe in der Handball-Bundesliga.