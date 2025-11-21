weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Dass der Gegner aus Hessen im Tabellenkeller steht und das eigene Team ungeschlagen an der Tabellenspitze, bedeutet für SCM-Coach Bennet Wiegert noch lange nicht den Sieg gegen Wetzlar. Die Grün-Roten gehen deshalb mit großem Respekt an die nächste Aufgabe in der Handball-Bundesliga.

Von René Miller Aktualisiert: 21.11.2025, 16:49
In der vergangenen Saison feierte der SCM in eigener Halle einen 35:28-Sieg gegen Wetzlar. Phlipp Weber wirf hier eines seiner sieben Tore.
In der vergangenen Saison feierte der SCM in eigener Halle einen 35:28-Sieg gegen Wetzlar. Phlipp Weber wirf hier eines seiner sieben Tore. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Vor dem Spiel heute Abend (19 Uhr) in der Getec-Arena gegen die HSG Wetzlar wird SCM-Coach Bennet Wiegert seine Spieler speziell an den ersten Spieltag erinnern. Da sorgten die Hessen nämlich beim 33:33 gegen Flensburg-Handewitt für ein ganz dickes Ausrufezeichen.