Handball SC Magdeburg zeigt auch vor Wetzlar großen Respekt
Dass der Gegner aus Hessen im Tabellenkeller steht und das eigene Team ungeschlagen an der Tabellenspitze, bedeutet für SCM-Coach Bennet Wiegert noch lange nicht den Sieg gegen Wetzlar. Die Grün-Roten gehen deshalb mit großem Respekt an die nächste Aufgabe in der Handball-Bundesliga.
Aktualisiert: 21.11.2025, 16:49
Magdeburg - Vor dem Spiel heute Abend (19 Uhr) in der Getec-Arena gegen die HSG Wetzlar wird SCM-Coach Bennet Wiegert seine Spieler speziell an den ersten Spieltag erinnern. Da sorgten die Hessen nämlich beim 33:33 gegen Flensburg-Handewitt für ein ganz dickes Ausrufezeichen.