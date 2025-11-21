Der von Keller-Krachern geprägte November der SBB Baskets neigt sich dem Ende entgegen. Zum Abschluss des Monats peilt das Team einen Auswärtssieg an.

SBB Baskets: Wird ein bisher durchwachsener Monat noch zu einem guten?

Die SBB Baskets um Trainer Eiko Potthast wollen den vorletzten Monat des Kalenderjahres positiv abschließen.

Magdeburg - Bislang verlief der heftige Abstiegskampf-Monat durchwachsen für die SBB Baskets. Beim ersten von vier Duellen mit Konkurrenten um den Klassenerhalt im November erlebte das Team die dramatische Verlängerungs-Niederlage in Bayreuth. Es folgte der zweite Saisonsieg, der Befreiungsschlag in Köln. Die jüngste Niederlage gegen Nürnberg bedeutete einen Rückschlag, auch wenn sich der Kontrahent schon vor der Partie ein Puffer nach unten erarbeitet hatte.