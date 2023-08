Am 7. Oktober steigt der nächste SES-Boxabend. Im Magdeburger Maritim-Hotel geht es um den WM-Gürtel der IBO im Supermittelgewicht. Und das Duell zwischen Weltmeister Osleys Iglesias und dem neuen SES-Kämpfer Artur Reis verspricht Hochspannung.

IBO-Supermittelgewichts-Weltmeister Osleys Iglesias präsentiert mit Herausforderer Artur Reis das Plakat zur SES-Boxgala am 7. Oktober im Magdeburger Maritim-Hotel.

Magdeburg - Neuer SES-Kämpfer, neuer Sponsor – aber alte Wirkungsstätte. Im bei Boxern und Fans beliebten Maritim-Hotel lässt SES am 7. Oktober wieder die Fäuste fliegen. Im Hauptkampf geht es um den WM-Gürtel der IBO im Supermittelgewicht, den Osleys Iglesias mit nach Magdeburg bringt. Der 25-jährige Kubaner gilt als K.o.-Maschine, hat alle seine acht Profikämpfe gewonnen, sieben davon vorzeitig. Sein Gegner Artur Reis (elf Siege in elf Kämpfen, davon acht vorzeitig) ist neu bei SES und will ein gelungenes Debüt feiern.

SES setzt auf „B“ wie Boxen

„Meinen ersten Auftritt unter SES-Flagge will ich natürlich gleich mit einem Sieg und dem WM-Gürtel krönen“, so der 30-Jährige, der schon seit geraumer Zeit von Dirk Dzemski trainiert wird. Neu wird auch ein dickes „B“ auf dem Ringboden sein. Denn der Magdeburger Boxstall wird künftig vom Spiele- und Wettportal CrazyBuzzer als Hauptsponsor unterstützt. Das „B“ ziert übrigens auch das Trikot von Hertha BSC, die nächste Woche (2. September) beim 1. FC Magdeburg spielen. Die Daumen sind bei SES aber natürlich trotzdem für den FCM gedrückt.

SES-Promoter Ulf Steiforth schaut aber noch weiter nach vorn. „Das wird am 7. Oktober ein toller Abend. Wir haben mit dem Maritim Hotel hier in Magdeburg eine Super-Location, die wir seit über 20 Jahren mindestens einmal im Jahr als Austragungsort für hochklassige Boxen nutzen. Da haben wir immer die besondere Stimmung, das volle Haus und einen Hauch von Las Vegas“, freut sich Steinforth und ergänzt: „Ich erwarte einen hochklassigen Kampf und bin sehr gespannt, welcher Box-Stil sich da durchsetzt!“

Reis will SES-Debüt krönen

Iglesias hat sich den vakanten IBO-WM-Titel im Supermittelgewicht Ende Dezember 2022 im polnischen Gliwice mit einem grandiosen und überlegenen Sieg per TKO in Runde 10 gegen den Ukrainer Andrii Velikovskyi geholt. Trainiert wird er von Georg Bramowski. Und der ehemalige Co-Trainer von Box-Legende Ulli Wegner ist von seinem Schützling sehr überzeugt. „Ich sehe mit Osleys, diesem boxerischen Ausnahmetalent, wenn er so konzentriert bleibt, noch viele erfolgreiche Jahre. Aber, es wird kein Zuckerschlecken gegen Artur zu boxen und zu gewinnen“, weiß Bramowski.

Denn Reis hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und auch deshalb das Interesse von SES geweckt. Dzemski: „Artur ist ein Krieger und kann Gegner boxerisch brechen. Der Kampf wird nicht über 12 Runden gehen!“ Was Iglesias lächelnd zur Kenntnis nimmt und sagt: „Mein Coach kann mich ideal auf jeden Gegner einstellen kann. So werde ich auch gegen Artur gewinnen.“

In den Vorkämpfen werden unter anderem auch Cruisergewichtler Roman Fress sowie die beiden „Team Deutschland“- Boxer Julian Vogel (Superweltergewicht) und Artur Henrik (Supermittelgewicht) in den Ring steigen.