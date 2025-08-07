Das Team Schubert Motorsport kehrt ehrgeizig aus der Sommerpause der DTM zurück. In der Eifel soll der Rückstand zur Spitze verkürzt werden. Dafür muss allerdings vieles passen.

Schubert-Pilot René Rast hat die Spitzenplätze der DTM im Blick.

Nürburg/Oschersleben - Mit der geballten Ladung Tradition kehrt die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft an diesem Wochenende aus ihrer Sommerpause zurück. Nachdem das Team von Schubert Motorsport aus Oschersleben vor den Ferien zwei durchwachsene Rennen auf dem Norisring erlebt hat, soll auf dem ruhmreichen Kurs am Nürburgring wieder der Kontakt zur Spitze hergestellt werden.