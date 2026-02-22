Die Bördestemmer unterliegen daheim dem Aufsteiger Athletenschmiede Kiel. Die Top drei und das Finale um die deutsche Meisterschaft sind damit in weiter Ferne.

SSV Samswegen verreißt gegen Kiel wohl seine letzte Titelchance

Samswegen - Der SSV Samswegen hat sein Duell der Tabellennachbarn in der Gewichtheber-Bundesliga gegen die Athletenschmiede Kiel überraschend mit 776,4:834,4 Zählern verloren. Vor mehr als 360 Zuschauern gerieten die Gastgeber früh ins Hintertreffen.