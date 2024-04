Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Nein, Florian Wellbrock vom SCM mag keine Geschenke verteilen. Erst recht nicht, wenn es um Olympische Spiele geht. Also macht er in der Qualifikation für Paris (26. Juli bis 11. August) Ernst – zuerst beim Gothaer&Friends-Pokal, der heute um 16 Uhr in der Elbehalle beginnt und bei dem die Endläufe morgen um 15.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr gestartet werden, und dann bei der deutschen Meisterschaft eine Woche darauf in Berlin.