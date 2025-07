Der SC Magdeburg möchte seinen Königsklassen-Triumph in der kommenden Saison wiederholen. Die erste Hürde auf dem Weg ist am 10. September das Heimspiel gegen Paris.

Zuletzt empfing der SCM den französischen Meister Paris am 28. September 2022. Damals unterlagen Omar Ingi Magnusson und Co. gegen das Team um den früheren SCM-Keeper Jannick Green mit 22:29.

Magdeburg. - Etwas mehr als sechs Wochen ist es her, dass der SC Magdeburg das Champions-League-Finale gegen die Füchse Berlin (32:26) gewonnen hat. In der kommenden Saison wollen die Grün-Roten als viertes deutsches Team den wichtigsten europäischen Titel verteidigen – Frisch Auf Göppingen, dem VfL Gummersbach und TV Großwallstadt war dieses Kunststück im Vorgängerwettbewerb Europapokal der Landesmeister geglückt. Diese Mission startet am Mittwoch, 10. September (20.45 Uhr), mit dem Heimspiel gegen Paris St.-Germain um den ehemaligen SCM-Keeper Jannick Green.