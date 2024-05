Magdeburg. - Schon vor dem Anpfiff zum Bundesliga-Heimspiel gegen Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten hatten die 6.600 Fans in der Getec-Arena Grund zum Feiern. Denn der SC Magdeburg verkündete die Vertragsverlängerung von Felix Claar. Der Spielmacher bleibt bis zum 30. Juni 2028 bei den Grün-Roten.

„Ich wurde fantastisch im Team aufgenommen und fühle mich hier vom ersten Tag an auf und neben dem Feld super wohl. Die Stimmung in der Getec-Arena, die die Fans hier entfachen, ist atemberaubend und macht Lust auf mehr“, wird der 27-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert. Claar war erst im Sommer 2023 vom dänischen Top-Klub Aalborg Handbold an die Elbe gewechselt. Sein ursprüngliches Arbeitspapier hatte eine Gültigkeit bis 2026. Trotzdem verlängerte der schwedische Nationalspieler vorzeitig um zwei weitere Jahre: „Wir haben hier beste Voraussetzungen, sich sportlich weiterzuentwickeln und Erfolge zu feiern. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können – am liebsten schon in dieser Saison.“

Auch Trainer Bennet Wiegert freut sich, dass derbeste Feldtorschütze in dieser Saison – vor dem Anpfiff gegen Balingen stand Claar bei 158 Bundesliga-Toren, hinzu kommen 78 Vorlagen – langfristig dem SCM erhalten bleibt. „Uns war natürlich schon vorher bewusst, welche Qualitäten Felix in das Team und den Verein bringen wird, aber dass er sich so schnell an die Liga gewöhnt und in unser System integriert, hat mich doch noch positiv überrascht“, lobt der 42-Jährige und ergänzt: „Mit seinem überragenden Eins-Gegen-Eins, seiner Spielübersicht und seiner Stärke in der Defensive passt er perfekt in unser Spiel und hat sehr schnell Verantwortung übernommen. Wir freuen uns sehr und es macht uns stolz, dass wir ihn vorzeitig und langfristig an uns binden konnten und gemeinsam in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft gehen."

Felix Claar begann seine Laufbahn bei seinem Heimat-Klib Norrköping HK, ehe er 2013 zu Alingsas HK wechselte. Seine erste Erfahrung im Ausland sammelte er ab 2020 in Aalborg. Mit dem kommenden Halbfinal-Gegner in der Champions League erreichte der Rechtshänder 2021 selbst das Endspiel der Königsklasse. Im selben Jahr gewann er die dänische Meisterschaft. Mit der schwedischen Nationalmannschaft wurde Claar 2022 Europameister. Zudem gewann er WM-Silber 2021 und EM-Bronze 2024.