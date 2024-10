Nach drei Niederlagen in Folge wächst der Druck in der Champions League auf die Grün-Roten. Gegen RK Zagreb ist ein Heimsieg daher zwingend notwendig.

Magdeburg. - Nach dem Triumph 2023 sowie der Final-4-Teilnahme 2024 war der SC Magdeburg auch in dieser Spielzeit mit großen Ambitionen in die Champions League gegangen. Doch vor der abschließenden Hinrundenpartie gegen RK Zagreb ist das Endturnier in Köln beziehungsweise der Pokal meilenweit entfernt. Denn in der Getec-Arena treffen am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN und Dyn) der Siebte und der Achte der Gruppe B aufeinander.