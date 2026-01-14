Magdeburg - Nikola Portner beendet das Kapitel Magdeburg. Der Schweizer wird den SCM am Saisonende nach vier Jahren verlassen. Was sich seit mehreren Monaten angedeutet hatte, bestätigen die Grün-Roten am Mittwoch.

„Die Jahre in Magdeburg waren für mich und meine Familie sehr prägend. Dennoch ist nun leider der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen – eine Entscheidung, die mir alles andere als leichtgefallen ist“, wird der Torwart, der eigentlich noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

In der Mitteilung heißt es im ersten Satz, dass der 32-Jährige den SCM „auf eigenen Wunsch“ verlassen wird. Damit könnte der Vater zweier Töchter mit seiner Familie einen klaren Schlussstrich unter das dunkelste Kapitel seiner Karriere ziehen wollen. Bei einer Dopingkontrolle am 10. März 2024 wurden Methamphetamine – umgangssprachlich Crystal Meth – nachgewiesen. Portner wurde daraufhin ab dem 10. April für die restliche Saison gesperrt. Im Juni 2024 wurde der Schlussmann vorerst freigesprochen und durfte die Spielzeit 2024/25 mit dem Gewinn der Champions League krönen. Kurz vor Beginn dieser Saison folgte jedoch der Rückschlag. Infolge einer Vereinbarung zur Streitbeilegung wurde Portner erneut für vier Monate gesperrt.

Kein Einsatz nach Sperre

In der schwierigen Zeit stärkten besonders die grün-roten Fans ihm den Rücken. Bei Heimspielen skandierten sie regelmäßig seinen Namen oder hielten Plakate hoch. „Für die Zeit in Magdeburg verspüre ich dem Verein, den Vereinsverantwortlichen und den Fans gegenüber unendliche Dankbarkeit“, erklärt Portner daher.

Der Wechsel dürfte aber auch mit der fehlenden Perspektive bei den Grün-Roten zusammenhängen. Nach dem Ablauf seiner Sperre am 10. Dezember 2025 kam Portner noch nicht wieder zum Einsatz. Er saß lediglich in zwei von sechs Partien auf der Bank. Auch Trainer Bennet Wiegert äußerte sich im Dezember vage zu möglichen Spielzeiten des Schweizers: „Wir haben gerade ein fantastisches Torhütergespann. Jetzt gilt es für ihn, sich wieder zurückzuarbeiten.“

Zudem kursieren seit Monaten die Gerüchte, dass der SCM im Sommer Dominik Kuzmanovic aus Gummersbach verpflichten möchte. Der Kroate soll der Nachfolger von Sergey Hernandez – wechselt nach Barcelona – werden und das Torwart-Duo mit Landsmann Matej Mandic, der infolge der erneuten Portner-Sperre geholt wurde und einen Vertrag bis 2028 hat, bilden.

Wechsel nach Szeged wahrscheinlich

Portner zieht es hingegen weg von der Elbe. Nach Volksstimme-Informationen wird er sich dem ungarischen Pokalsieger Pick Szeged anschließen. Dort würde er Tobias Thulin beerben, dem mit dem VfL Gummersbach in Verbindung gebracht wird.

Bevor Portner den SCM verlässt, möchte er noch weitere Titel mit dem Verein einfahren. Seit seinem Wechsel vom französischen Klub Chambery im Jahr 2022, gewann er mit den Grün-Roten je zweimal die Champions League und die Klub-WM sowie je einmal die Meisterschaft und den DHB-Pokal. „Bevor sich unsere Wege jedoch trennen, liegt der volle Fokus auf der aktuellen Saison: Meine Zeit in den grün-roten Farben ist noch nicht vorbei und gemeinsam wollen wir weitere Titel gewinnen. Darauf freue ich mich enorm. Magdeburg, der SCM und die Fans werden für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, bekräftigt der Keeper, der ab Donnerstag mit der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Einsatz ist.