weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. SC Magdeburg
    4. >

  4. Handball: SCM-Trainer Bennet Wiegert freut sich über Länderspielpause

Handball SCM-Coach Wiegert froh über anderes „Trainergesicht“

Der SC Magdeburg hat in dieser Saison schon 20 Pflichtspiele bestritten. Da kommt die Länderspielpause den Grün-Roten jetzt ganz gelegen. Coach Bennet Wiegert ist zudem froh, dass die Nationalspieler jetzt auch mal ein anderes „Trainergesicht“ sehen.

Von René Miller und Lukas Reineke Aktualisiert: 29.10.2025, 09:16
In Hannover musste Bennet Wiegert mit dem SCM noch einmal durch 60 sehr anstrengende Minuten. Am Ende konnte der Coach mit seinem Team aber jubeln und darf jetzt mal aufgrund der Länderspielpause durchatmen.
In Hannover musste Bennet Wiegert mit dem SCM noch einmal durch 60 sehr anstrengende Minuten. Am Ende konnte der Coach mit seinem Team aber jubeln und darf jetzt mal aufgrund der Länderspielpause durchatmen. Foto: Franziska Gora

Magdeburg - Mit Länderspiel-Pausen hat der SC Magdeburg keine guten Erfahrungen gemacht. Viel zu oft haben sich die Nationalspieler dabei verletzt und fielen danach teilweise sogar langfristig aus.