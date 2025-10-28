Handball SCM-Coach Wiegert froh über anderes „Trainergesicht“

Der SC Magdeburg hat in dieser Saison schon 20 Pflichtspiele bestritten. Da kommt die Länderspielpause den Grün-Roten jetzt ganz gelegen. Coach Bennet Wiegert ist zudem froh, dass die Nationalspieler jetzt auch mal ein anderes „Trainergesicht“ sehen.