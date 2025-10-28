Handball SCM-Coach Wiegert froh über anderes „Trainergesicht“
Der SC Magdeburg hat in dieser Saison schon 20 Pflichtspiele bestritten. Da kommt die Länderspielpause den Grün-Roten jetzt ganz gelegen. Coach Bennet Wiegert ist zudem froh, dass die Nationalspieler jetzt auch mal ein anderes „Trainergesicht“ sehen.
Aktualisiert: 29.10.2025, 09:16
Magdeburg - Mit Länderspiel-Pausen hat der SC Magdeburg keine guten Erfahrungen gemacht. Viel zu oft haben sich die Nationalspieler dabei verletzt und fielen danach teilweise sogar langfristig aus.