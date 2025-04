Der SC Magdeburg möchte gegen die Rhein-Neckar Löwen seine Siegesserie fortsetzen. Die Mannheimer wollen nach dem enttäuschenden Pokal-Final-4 ihren Frust in Punkte ummünzen.

Magdeburg - Während der SC Magdeburg nach den beiden jüngsten Bundesliga-Erfolgen gegen den HC Erlangen (30:19) und den TVB Stuttgart (31:20) bestens gelaunt dem Heimspiel am Sonnabend (20 Uhr/Dyn) entgegenblickt, werden die Rhein-Neckar Löwen mit einer Menge Frust und Wut im Bauch in die Getec-Arena reisen. Schließlich verpassten sie beim Final 4 nur denkbar knapp den Einzug in das DHB-Pokalendspiel und belegten schlussendlich nur den enttäuschenden vierten Platz.