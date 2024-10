Vor dem Heimspiel gegen Zagreb in der Champions League, morgen (18.45 Uhr) in der Getec-Arena, gibt es beim SC Magdeburg krankheitsbedingt viele Fragezeichen. Und Philipp Weber hat aus persönlichen Gründen dem Nationalteam für die EM-Quali abgesagt.

Albin Lagergren überzeugte in Stuttgart auch auf Außen.

Magdeburg. - Der Spielplan ist gerade im Handball selten ideal und vor allem eng. Aber dass am Sonntag auf die geschlauchten Handballer des SC Magdeburg in der Bundesliga „nur“ der TVB Stuttgart als Gegner wartete, kam den Grün-Roten durchaus entgegen. Schließlich musste nicht nur die Niederlage von Barcelona (26:32) erst einmal abgehakt werden. Hinzu kamen kurzfristig auch noch einige Krankheitsfälle. Am schlimmsten hatte es Isak Persson erwischt. Der Schwede lag sogar mit Fieber flach und konnte deshalb gar nicht spielen.