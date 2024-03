Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Dieser Wechsel hatte sich lange angekündigt, jetzt ist er offiziell bestätigt worden. Tim Zechel kehrt zum SC Magdeburg zurück. Der 27-jährige Kreisläufer kommt zur neuen Saison vom HC Erlangen an die Elbe, er hat einen Vertrag bis 30. Juni 2027 unterschrieben. Und er wird die Lücke schließen, die Lucas Meister mit seinem Wechsel zurück in die Schweizer Heimat zu den Kadetten in Schaffhausen hinterlässt. Zechel erklärte: „Für mich ist es ein Stück weit wie nach Hause kommen.“