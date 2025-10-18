Handball Schlusslicht SC DHfK Leipzig steckt in der Krise
Der SC DHfK Leipzig befindet sich in der schwierigsten Zeit seiner bisherigen Bundesliga-Geschichte. Nach acht Spielen warten die Sachsen noch immer auf den ersten Sieg.
18.10.2025, 08:01
Leipzig - Platz 13 in der abgelaufenen Spielzeit war bereits schlechteste Bundesliga-Platzierung für den SC DHfK Leipzig. Doch der Start in das elfte Jahr im Oberhaus verlief ebenfalls enttäuschend. Vor dem Ostderby gegen den SC Magdeburg am Sonntag (16 Uhr/MDR und Dyn) haben die Sachsen die Rote Laterne inne.