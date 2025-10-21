Der SCM trifft beim DHB-Pokalspiel am Dienstagabend in Dessau-Roßlau auf zahlreiche frühere Magdeburger. Einer davon stand aber auch schon beim Spiel in Leipzig am Sonntag auf der gegnerischen Seite. Kreisläufer Tim Hertzfeld hat nämlich ein Doppelspielrecht und freut sich auf das schnelle Wiedersehen.

Leipzig/Magdeburg - „Bis Dienstag“ – und dazu bekam Leipzigs Kreisläufer Tim Hertzfeld von SCM-Coach Bennet Wiegert nach dem Spiel der Magdeburger beim SC DHfK im Kabinengang noch ein freundliches Schulterklopfen. Aufgrund des Doppelspielrechts wird es schon am Dienstagabend (19 Uhr) ein schnelles Wiedersehen geben. Dann empfängt der einstige Youngsters-Spieler mit dem Dessau-Roßlauer HV den SCM im DHB-Pokal.

„So ein Programm ist natürlich nicht ohne, aber ich freue mich natürlich sehr auf dieses Spiel. Das ist auch für den DRHV und die Region etwas ganz Besonderes“, erklärte der 21-Jährige bei den Interviews nach dem SCM-Spiel. Weil Moritz Preuss immer noch verletzungsbedingt fehlt und Luka Rogan nach seiner Pause noch nicht wieder richtig fit ist, ist Hertzfeld bei den Leipzigern in Abwehr und Angriff fast gesetzt. So hat er auch bei der 23:36-Niederlage gegen den SC fast durchgespielt. Und dass alle seine drei Würfe im Tor der Magdeburger landeten, zeigt, dass er in der Bundesliga angekommen ist. „Von solchen Spielen kann ich unheimlich viel mitnehmen. Das ich jetzt gleich zwei Mal innerhalb von drei Tagen gegen den SCM spiele, hilft mir für meine Entwicklung auf lange Sicht“, so Hertzfeld, der seine Torekonto im nunmehr fünften Bundesliga-Einsatz auf zwölf Tore erhöhte. Für Dessau-Roßlau sind es bisher zwölf Treffer in sechs Partien.

Großes Lob von SCM-Coach Wiegert

Im Sommer 2023 war der gebürtige Magdeburger von den Youngsters nach Dessau-Roßlau gewechselt und besaß damals ein Doppelspielrecht für die SCM-Profis. Zuvor hatte er schon im Spiel des SCM beim HC Erlangen in der Saison 2022/23 sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Wiegert: „Er hat in Magdeburg sämtliche Nachwuchsteams durchlaufen, uns dann auch super im Training geholfen, als wir Verletzungssorgen hatten. Auch charakterlich ist Tim super. Es freut mich sehr für ihn, dass er jetzt so viele Einsätze bekommt. Und ich bin sicher, dass er seinen Weg gehen wird und irgendwann ein Erstspielrecht bei einem Bundesligisten bekommt.“

Am Dienstagabend würde es der 1,97 Meter große Kreisläufer mit dem DRHV dem SCM gerne viel schwerer machen, als das am Sonntag mit Leipzig gelang. „Aber das wird genauso schwer. Denn der SCM ist einfach Weltklasse und super eingespielt“, sagte Hertzfeld, der das besonders in der Abwehr zu spüren bekam: „Gerade durch die Isolation ist das schon sehr anstrengend.“ Und die Pausen für Herzfeld zwischen den Spielen sind rar. „Er hilft uns extrem. Aber sein Pensum muss natürlich gesteuert werden“, so DHfK-Coach Raul Alonso, der sich dafür auch mit seinem DRHV-Kollegen Vanja Radic abspricht. „Auch wann ich wo trainiere, sprechen die Vereine miteinander ab“, so Hertzfeld, auf den Ende der Woche der nächste Doppelpack wartet: „Am Freitag spiele ich mit dem DRHV in Essen, bleibe dann gleich vor Ort, weil ich am nächsten Tag dann mit Leipzig beim Bergischen HC im Einsatz bin.“