Showdown um das Final 4

Magdeburg. - Das Ticket nach Köln ist so nah und doch so fern. Ein Spiel trennt die Handballer des SC Magdeburg von der erneuten Teilnahme am Final 4 der Champions League. Doch nur wenn die Grün-Roten am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN und Dyn) im Viertelfinal-Rückspiel das 26:27 aus dem Hinspiel gegen KS Kielce drehen, lebt der Traum von der Titelverteidigung und einer historischen Saison mit vier Titeln weiter.