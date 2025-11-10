Der SC Magdeburg erhält ligaweit die meisten Siebenmeter zugesprochen. Gegen die Rhein-Neckar Löwen zeigten die Grün-Roten jedoch eine ungewohnte Schwäche bei den Strafwürfen.

Trotz Fehlwurf-Festival: SCM ist der Siebenmeterkönig der Liga

Omar Ingi Magnusson verwarf gegen die Rhein-Neckar Löwen drei seiner vier Siebenmeter.

Magdeburg - Magnusson, Magnusson, Barthold, Hornke, Magnusson, Barthold: In dieser Reihenfolge verwarfen Omar Ingi Magnusson, Sebastian Barthold und Tim Hornke insgesamt sechs der zwölf Siebenmeter gegen die Rhein-Neckar Löwen. Auch deshalb mussten sich die Grün-Roten mächtig strecken, um am Ende einen 28:24-Erfolg und ihren neunten Sieg in dieser Bundesliga-Saison einzufahren.