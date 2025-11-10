Liveticker
Handball Trotz Fehlwurf-Festival: SCM ist der Siebenmeterkönig der Liga
Der SC Magdeburg erhält ligaweit die meisten Siebenmeter zugesprochen. Gegen die Rhein-Neckar Löwen zeigten die Grün-Roten jedoch eine ungewohnte Schwäche bei den Strafwürfen.
Aktualisiert: 10.11.2025, 15:20
Magdeburg - Magnusson, Magnusson, Barthold, Hornke, Magnusson, Barthold: In dieser Reihenfolge verwarfen Omar Ingi Magnusson, Sebastian Barthold und Tim Hornke insgesamt sechs der zwölf Siebenmeter gegen die Rhein-Neckar Löwen. Auch deshalb mussten sich die Grün-Roten mächtig strecken, um am Ende einen 28:24-Erfolg und ihren neunten Sieg in dieser Bundesliga-Saison einzufahren.