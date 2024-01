Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Wer einen glücklichen Menschen in diesen Tagen sucht, der sollte bei Christoph Theuerkauf anklopfen. Dort öffnet dann ein 39-jähriger Familienvater die Tür und erzählt lächelnd über sein Leben, das er 2022 mit seiner Rückkehr in die Heimat gefunden hat. Mit seiner Frau und den beiden Kindern wohnt er in Biederitz, in einem beschaulichen Ort, der zu langen Spaziergängen einlädt. Und im Beruf ist er Ausbilder junger Handballer beim SCM, die er an den Männerbereich heranführt.