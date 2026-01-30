Tim Zechel und der SC Magdeburg haben sich darauf geeinigt, den bis 2027 laufenden Vertrag schon am Ende dieser Saison zu beenden. Wohin es den Kreisläufer nun zieht, ist offiziell noch nicht bekannt. Aber alles spricht für die TSV Hannover-Burgdorf.

Hier setzt sich Tim Zechel im Spiel gegen Stuttgart gegen seinen Ex-Kollegen Antonio Serradilla durch.

Magdeburg - Gerüchte um Tim Zechel gibt es schon lange und auch viele. Nun ist aber eines klar: Der Kreisläufer wird den SC Magdeburg am Saisonende vorzeitig verlassen. Laut SCM-Homepage ist Zechel eigentlich noch bis 2027 vertraglich an die Grün-Roten gebunden. Aber der SCM stimmt nun einer vorzeitigen Vertragsauflösung zu und teilt offiziell mit: „Tim Zechel wird den SC Magdeburg nach der Saison 2025/26 vorzeitig verlassen. Der 29-Jährige schließt sich nach zwei Jahren beim SCM einem anderen Verein an.“