Die Erwartungen der heimischen Fans ist klar: Jannik Sinner soll die ATP Finals in Turin wieder gewinnen. Der Start des Italieners gelingt schon mal. Sein Gegner hat körperliche Probleme.

Turin - Topfavorit Jannik Sinner ist mit einem erwarteten Sieg in die ATP Finals der besten Tennisspieler des Jahres gestartet. Der 24 Jahre alte Italiener gewann sein Auftaktmatch gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 7:5, 6:1 und begeisterte das heimische Publikum in der Inalpi Arena von Turin mit seinem druckvollen Spiel.

Nach einem relativ ausgeglichenen ersten Satz hatte Sinner im zweiten Durchgang auch durch körperliche Beschwerden seines Gegners leichtes Spiel. Auger-Aliassime (25) musste wegen Problemen an der linken Wade medizinisch behandelt werden.

Titelverteidiger Sinner hat damit genau wie der Hamburger Alexander Zverev, der tags zuvor den US-Amerikaner Ben Shelton bezwungen hatte, in der Björn Borg Gruppe einen Sieg mit 2:0 nach Sätzen auf dem Konto. Die beiden Besten der zwei Vierergruppen ziehen ins Halbfinale ein.

Auch Taylor Fritz gewinnt

Am Nachmittag hatte in der Jimmy Connors Gruppe der US-Amerikaner Taylor Fritz sein Auftaktmatch gegen den italienischen Lokalmatador Lorenzo Musetti mit 6:3, 6:4 gewonnen. Musetti war erst kurzfristig ins Starterfeld gerückt, nachdem der serbische Topstar Novak Djokovic nach dem Finalsieg in Athen gegen Musetti am vergangenen Samstag seine Teilnahme in Turin abgesagt hatte.