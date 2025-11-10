Nach dem schwachen Saisonstart zieht Atalanta Bergamo Konsequenzen und trennt sich von Trainer Ivan Juric. Nicht zum ersten Mal geht es für den Kroaten schnell.

Bergamo - Der italienische Erstligist Atalanta Bergamo hat sich nach nur 15 Spielen von Trainer Ivan Juric getrennt. Der Europa-League-Sieger von 2024 reagierte damit auf den schwachen Saisonstart. Der 50-jährige Kroate hatte erst zu Saisonbeginn von Gian Piero Gasperini übernommen, der nach neun Jahren in Bergamo zur AS Rom gewechselt war.

An die Erfolge seines 67-jährigen Vorgängers, der Atalanta in der Spitzengruppe der Serie A etabliert und unter anderem den Europa-League-Titel geholt hatte, konnte Juric jedoch nicht anknüpfen. Zwar blieb Atalanta in der Liga zunächst lange ungeschlagen, kam in den ersten neun Partien aber nur auf zwei Siege und sieben Unentschieden. Zuletzt setzte es zwei Niederlagen – ein 0:1 bei Udinese Calcio sowie ein 0:3 zu Hause gegen Aufsteiger Sassuolo.

Für Juric ist es bereits die dritte Entlassung innerhalb eines Jahres. Genau vor einem Jahr, am 10. November 2024, wurde er nach zwölf Spielen bei der AS Rom freigestellt. Im Dezember hatte Juric dann den abgeschlagenen Tabellenletzten der Premier League, den FC Southampton, übernommen. Nach 16 Partien folgte sein Rauswurf im April.