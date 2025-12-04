Alpin-Dominator Marco Odermatt präsentiert sich in der noch jungen Olympia-Saison weiter in Topform. Auch in der ersten Abfahrt des Winters auf der Piste „Birds of Prey“ prescht der Schweizer vor.

Beaver Creek - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt steht bei der ersten Weltcup-Abfahrt des Winters vor dem Sieg. Der 28 Jahre alte Alpin-Dominator lag nach 30 von 64 Startern beim Rennen in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado in Führung. Zweiter war der Amerikaner Ryan Cochran-Siegle vor dem Norweger Adrian Smiseth Sejersted. Der deutsche Routinier Romed Baumann lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 21.

Dritte Disziplin - dritter Sieg?

Der viermalige Gesamtweltcupsieger Odermatt präsentiert sich rund zwei Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Italien weiter in Topform. Der Erfolg auf der legendären Piste „Birds of Prey“ wäre bereits sein dritter Erfolg in dieser Saison und der insgesamt 48. Weltcup-Sieg seiner Karriere. Zuvor hatte er schon den Riesenslalom im österreichischen Sölden und den Super-G in Copper Mountain/USA gewonnen.

Schneemangel hatte zu mehreren Änderungen im Rennprogramm von Beaver Creek geführt. Die geplante zweite Abfahrt wurde gestrichen, der Super-G von Samstag auf Freitag vorgezogen. Beim Auftaktrennen war das Ziel ein Stück nach oben und die Strecke dadurch etwas verkürzt worden.