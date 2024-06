Deutsche sind nicht am Start. Den Sieg sichert sich beim Großen Preis ein Schweizer in St. Gallen.

Springreiter Fuchs siegt in St. Gallen

Martin Fuchs gewann das Springen in St. Gallen.

St. Gallen - Der Schweizer Martin Fuchs hat den Großen Preis beim internationalen Fünf-Sterne-Springturnier in St. Gallen gewonnen.

Dem zweimaligen Olympiateilnehmer gelang mit dem elfjährigen Commissar Pezi am Sonntag die einzige fehlerfreie Runde im Umlauf dieser Springprüfung. Der 31-Jährige erhielt knapp 102.000 Euro Siegprämie, Deutsche waren nicht dabei. Wegen der starken Regenfälle hatten die Organisatoren am Freitag den Nationenpreis absagen müssen, daraufhin waren viele Teams und internationale Reiter am Freitagabend abgereist.