NFL-Profi Skylar Thompson kann in Dublin nicht spielen. Stattdessen besucht er das Ausgehviertel der irischen Hauptstadt. Viel Spaß hatte er aber nicht.

Berlin - Der Ersatz-Quarterback der Pittsburgh Steelers, Skylar Thompson, ist vor dem NFL-Spiel gegen die Minnesota Vikings in Dublin überfallen und ausgeraubt worden.

Nach Informationen des „Irish Independent“ soll der 28-Jährige bei dem Angriff im Dubliner Stadtteil Temple Bar in der Nacht zum Samstag leicht verletzt worden sein und musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Demnach sei er „angegriffen und ausgeraubt“ worden.

„Wir haben Kenntnis über den Vorfall und arbeiten mit der NFL-Sicherheitsabteilung zusammen, um weitere Informationen zu dem Vorfall zu sammeln“, sagte Steelers-Sprecher Burt Lauten. Weitere Angaben machte die Franchise nicht.

Thompson kommt glimpflich davon

Der irische Sender RTE berichtete, dass die Dubliner Polizei „von einem Vorfall mit einem Mann in den Zwanzigern in der Dame Street in den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages Kenntnis“ hat.

Thompson, der wegen einer Oberschenkelverletzung seit dem 10. September auf der Verletztenliste steht, war kurz danach aber wieder bei seinem Team und sah den 24:21-Erfolg gegen die Vikings. Thompson spielt seine vierte Saison in der NFL und seine erste in Pittsburgh, nach dem er von 2022 bis 2024 bei den Miami Dolphins war.

Das Spiel der Steelers gegen die Vikings am Sonntag war das erste NFL-Spiel der regulären Saison, das in Irland ausgetragen wurde. Es ist das zweite von sieben internationalen Spielen in dieser Saison.