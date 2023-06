Die Tour de France fasziniert. ARD und Eurosport tragen dem Rechnung und übertragen täglich über drei Wochen lang vom Start in Bilbao bis zum Ziel auf den Champs-Élysées in Paris.

Die diesjährige Tour de France startet am 1. Juli in Bilbao.

Hamburg - Radsport-Fans können in diesem Jahr wieder jede Etappe der Tour de France im Fernsehen live und kostenlos erleben. Die Free-TV-Sender ARD und Eurosport planen für die am Samstag in Bilbao startende Rundfahrt ein umfangreiches Programm. Die ARD hat ihre Live-Berichterstattung im Ersten noch einmal ausgeweitet. Federführend ist erneut der Saarländische Rundfunk. In der Woche wird in der Regel von 14.10 bis 17.30 Uhr übertragen, am Wochenende wechseln die Anfangszeiten. Moderator ist Michael Antwerpes, Reporter Florian Naß. Als Experte fungiert Ex-Profi Fabian Wegmann.

Die Anfangszeiten sind im Livestream und in der ARD Mediathek zumeist dieselben. Ausnahmen sind die 2., 6., 7., 8. und 15. Etappe. An diesen Tagen startet der Livestream früher. Die Teamvorstellung am Donnerstag wird von 18.30 Uhr an ausschließlich im Livestream angeboten. Auf dem Youtube-Kanal der „Sportschau“ gibt es täglich Etappen-Zusammenfassungen. In der ARD-Mediathek nähern sich die Autoren Uli Fritz und Ole Zeisler in der dreiteiligen Dokumentation dem „Mythos Tour“ an.

Auch Eurosport ist bei der 110. Auflage der wichtigsten Radrundfahrt der Welt auf allen rund 3400 Kilometern wieder voll dabei. Insgesamt sind 120 Live-Sendestunden für die 21 Etappen vorgesehen.

Kommentator ist Karsten Migels, als Experten sind die früheren Profis Jens Voigt und Bernhard Eisel an seiner Seite. In der zweiten Woche steigt der zweimalige Tour-Etappengewinner Voigt wie schon beim Giro d'Italia auf das TV-Motorrad. In „Jens on a bike“ begleitet der 51-Jährige das Peloton per Live-Cam ganz nah. Im Studio wird er in dieser Zeit von Robert Bengsch ersetzt. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN zeigt den Stream von Eurosport komplett.