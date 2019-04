Als der Geschädigte die Tür öffnete, drückten die Täter ihn in die Wohnung, schlugen auf ihn ein und beraubten ihn. Symbolfoto: Jens Kalaene

Nach einem Überfall in einer Wohnung am Stadtsee wurden zwei junge Männer am selben Tag gefasst - zusammen mit ihrem Diebesgut.

Stendal (sw) l Die Polizei konnte am Mittwoch zwei Beschuldigte eines Raubüberfalls ausfindig machen. Den beiden 19-Jährigen aus Potsdam und Berlin wird vorgeworfen, einen 21-jährigen Anwohner aus dem Stendaler Stadtseegebiet in derselben Nacht verletzt und bestohlen zu haben. Gegen 0.30 Uhr sollen sie bei dem Geschädigten geklingelt haben. Als dieser den zwei ihm unbekannten Männern seine Tür öffnete, drückten sie ihn in die Wohnung, schlugen auf ihn ein, durchsuchten die Wohnung und entwendeten ein Handy sowie eine geringe Menge Bargeld. Bei der Fahndung stieß die Polizei gegen 11.30 Uhr in der Goethestraße auf einen BMW mit vier Insassen. Zwei von ihnen entsprachen der Personenbeschreibung, außerdem befand sich das Raubgut in ihrem Besitz. Aufgrund dessen wurden beide festgenommen. Am Donnerstagnachmittag erfolgte die Haftrichtervorführung der Beschuldigten, bei der gegen sie Haftbefehl erlassen wurde.

