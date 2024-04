Der Schlosspark in Möckern sollte längst zugänglich sein. Warum der Einbau der Brücke am Teehaus noch einmal verschoben wurde.

Der Einabu der Brücke am Teehaus im Schlosspark Möckern wurde erneut verschoben.

Möckern - Eigentlich sollte die Brücke, welche am Teehaus über den Wassergraben in den Schlosspark von Möckern führt, am zurückliegenden Donnerstagmorgen eingebaut werden. Wegen technischer Schwierigkeiten musste der Einbau dann aber doch noch einmal verschoben werden.