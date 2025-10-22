Fast wäre alles verloren gegangen: Die Werke des Magdeburger Bildhauers Dieter Borchhardt lagen verborgen in seiner Wohnung – bis ein Stadtrat und eine Betreuerin sie retteten. Jetzt sollen sie zurück ins Licht der Öffentlichkeit.

Roland Zander hält den bekannten „Mähnenspringer“, der als große Plastik im Magdeburger Zoo steht, in Händen. Diese und weitere Werke des Bildhauers Dieter Borchhardt hat er gerettet.

Magdeburg. - Auf seinem „Mähnenspringer“ im Magdeburger Zoo hat schon so manches Kind gesessen. Auch die „Wildgänse“, die ebenfalls im Zoo ihr Zuhause haben, hat er geschaffen: Dieter Borchhardt war zu DDR-Zeiten ein bekannter Bildhauer. In seiner Wohnung, die kürzlich geräumt wurde, sind zahlreiche Schätze aufgetaucht.