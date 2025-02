Magdeburg/Schönebeck: AfD-Siegerin zieht doch in den Bundestag

AfD-Wahlkreissiegerin Claudia Weiss in Magdeburg/Schönebeck zieht für die AfD in den Bundestag ein, hier vor dem Hundertwasserhaus in Magdeburg.

Magdeburg - Der Sieg im Wahlkreis Magdeburg/Schönebeck zeichnete sich nicht nur früh am Abend ab. Er war am Ende auch deutlich. Mit 32,2 Prozent der Stimmen ließ die Wahlkreiskandidatin Claudia Weiss ihre Mitstreiter aus den anderen Parteien inklusive Wahlkreisverteidiger Martin Kröber (SPD, 17, 2 Prozent) klar hinter sich.

Wahlrecht für Bundestag geändert: Keine Überhangmandate mehr

Was lange Zeit am Abend nicht klar war: Wird die Bernburgerin auch für den Wahlkreis in den Bundestag einziehen? Hintergrund ist eine Änderung des Wahlrechtes. Um einen aufgeblähten Bundestag durch Überhang- und Ausgleichsmandate zu verhindern, entscheiden seit dieser Wahl nur noch die Zweitstimmen (Parteistimmen) über die Zusammensetzung des Bundestages.

Gewinnt in einem Bundesland eine Partei aber mehr Direktmandate als ihr laut Zweitstimmen-Ergebnis zustehen, fallen die Wahlkreissieger mit den „schlechtesten“ Ergebnissen raus. Da in Sachsen-Anhalt die AfD alle acht Wahlkreis gewann, bestand diese Gefahr auch für Claudia Weiss. Unter allen acht Wahlkreissiegern der AfD hatte sie das siebtbeste Ergebnis erreicht und war damit eine Wackelkandidatin.

AfD in Halle schneidet „schlechter“ ab

Glück für Weiss: Ihr Parteikollege Alexander Raue in Halle (Saale) schnitt als Sieger im Vergleich mit 30,6 Prozent noch schlechter ab als Weiss (32,2).

Nun teilte die Bundeswahlleiterin mit: Die sieben besten Wahlkreissieger aus Sachsen-Anhalt ziehen neben weiteren neun Kandidaten von den Landeslisten in den Bundestag. Damit reichte es für die AfD-Kandidatin Claudia Weiss am Ende doch. Sie hat damit Wahlkreisverteidiger Martin Kröber nicht nur geschlagen, sondern zieht für ihn auch in den Bundestag ein und vertritt dort künftig die Region Magdeburg/Schönebeck.

Das ist Claudia Weiss

Claudia Weiss ist 50 Jahre alt, lebt getrennt und hat zwei Kinder und wohnt in Bernburg. Aktuell ist sie hauptamtlich Referentin der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt für den Ausschuss Soziales und Gesundheit und will diesen Posten im Fall ihrer Wahl aufgeben. Als Hobbys gab sie gegenüber der Volksstimme Lesen und Reisen an.

Sie selbst bezeichnet sich als geradlinigen Menschen, der freundlich aber bestimmt auftrete und großen Wert auf ein respektvolles Miteinander lege.

In der Vorstellung vor der Wahl gab sie auf Volksstimme-Anfrage zu ihren Schwerpunkten an: starke Familienförderung, verlässliche Gesundheits- und Pflegepolitik, echte Bildungschancen und soziale Gerechtigkeit und ein starkes Deutschland.

Claudia Weiss war nach eigenen Angaben bis 2018 Pflegedienstleiterin in mehreren Heimen in der Region Bernburg.