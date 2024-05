In Haldensleben und den Ortsteilen gibt es rund 16.200 Wahlberechtigte für die Kommunal- und Europawahl am 9. Juni. Sie können auch per Post wählen. Wie funktioniert das?

Haldensleben. - In dieser Woche werden bei den meisten Haldenslebern die Wahlbenachrichtigungen für die bevorstehende Kommunal- und Europawahl ankommen. Das teilt die Stadt Haldensleben mit. Die Verwaltung hat die Benachrichtigungen an rund 16.200 Wahlberechtigte geschickt, die in Haldensleben und den fünf Ortsteilen wohnen. Sie haben am 9. Juni die Möglichkeit, eine Partei für das Europaparlament zu wählen sowie einen Kandidaten für den Stadtrat beziehungsweise gegebenenfalls einen Kandidaten für den jeweiligen Ortschaftsrat.

Die Wahlzettel sind bereits gedruckt, alles ist vorbereitet. Ab heute können die wahlberechtigten Haldensleber auch ihre Briefwahlunterlagen anfordern und per Briefwahl wählen. Die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros, die hauptsächlich mit den Wahlunterlagen beschäftigt sind, rechnen mit vielen Briefwählern. Seit der Corona-Pandemie habe sich die Zahl der Briefwähler vervielfacht, teilen sie mit.

Die Briefwahl funktioniert auf unterschiedliche Arten. Zunächst müsse ein Wahlschein beantragt werden. Hierfür könne der Antrag, der sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet, ausgefüllt und abgeschickt oder im Rathaus abgegeben werden. Alternativ sei auch eine schriftliche Beantragung ohne Vordruck möglich, ein Antrag per E-Mail oder die Internetseite der Stadt www.haldensleben.de sowie ein mündlicher Antrag, der jedoch nicht telefonisch gestellt werden könne. Dazu müssen Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift sowie die Nummer im Wählerverzeichnis, die in der Wahlbenachrichtigung steht, angegeben werden. Die Wahlscheinanträge müssen bis Freitag, 7. Juni, 18 Uhr, eingereicht werden. Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen wird dann per Post zugeschickt oder kann im Briefwahlbüro, welches sich im Raum 123 des Rathauses befindet, abgeholt werden. Dort kann die Briefwahl zudem sofort durchgeführt werden. Das Briefwahlbüro ist zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros, Montag bis Freitag von 9 bis 12 und dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr, geöffnet.

Wer für eine andere Person einen Wahlschein beantragt oder abholt, muss eine schriftliche Vollmacht des Wahlberechtigten vorlegen. Sollten die Briefwahlunterlagen aus irgendwelchen Gründen nicht beim Wahlberechtigten ankommen, kann bis zum 8. Juni 2024, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein beantragt werden. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung kann bis 15 Uhr am Wahltag noch der Wahlschein beantragt werden.