Der Wernigeröder Bäderchef Ralf Schult (rechts) - hier auf einem Archivfoto mit Mitarbeiter Stephan Ruthe-Kaczmarek - will für die Wählergruppe Buko in den Stadtrat Wernigerode einziehen. Ob er das im Fall einer Wahl dürfte oder wegen seiner kommunalen Anstellung Hinderungsgründe vorliegen, ist bislang heiß umstritten. Jetzt gibt s in dieser Frage zumindest eine Tendenz.

Archivfoto: Sandra Reulecke