Wie wählt Aschersleben, wie wählt Bernburg, wie wählt Staßfurt und wie wählt Schönebeck? Was passiert in den anderen Städten und Verbandsgemeinden? Wer zieht in den Kreistag, die Stadt- und Gemeinderäte oder in die Ortschaftsräte ein? Und was wird aus der Salzstadt Staßfurt? Hier lesen Sie alle wichtigen Entscheidungen vom 9. Juni live im Ticker.

Der Wahlabend im Salzlandkreis verspricht spannend zu werden - und lang. Weil überall zunächst die Europawahl ausgezählt wird, rechnet der Kreiswahlleiter Marko Gregor erst am späteren Abend mit validen Zahlen.

Wie steht es bei der Kreistagswahl? Lesen Sie hier finden Sie am Wahlabend und in der Nacht immer aktuell die gerade vorliegenden Ergebnisse.

Laut einer Mitteilung sollen nicht vor 22 Uhr konkrete Ergebnisse zum Kreistag, zu den Stadt- und Gemeinderäten und erst recht nicht zu den Ortschaftsräten zu erwarten sein.

Auf dem Laufenden bis tief in die Nacht

Aber wir haben Zeit. Wir bleiben dran. Hier werden wir Sie bis spät in die Nacht immer auf dem Laufenden halten, was gerade wo im Salzlandkreis nach Schließung der Wahlurnen los ist: Gibt es schon was aus Aschersleben? Hat Bernburg einen neuen Stadtrat?

Weiß Schönebeck schon, wer seine neuen Räte sind? Und wie lange muss Staßfurt noch auf Zahlen zum Bürgerentscheid in Sachen Salzstadt warten? Und so wissen Sie mit uns auch am Montagmorgen sofort, was Sie vielleicht doch noch verschlafen haben.

Mehr als Zahlen: Die ersten Reaktionen lesen Sie hier

SLK live, der Wahlblog, startet schon früh am Sonntag mit ersten Eindrücken von der Wahl und dann nach 18 Uhr schnell mit den ersten Zahlen und einem regelmäßigen Update.

Sie wollen wissen, was hinter den Balken steckt? Was die Kandidaten zu den ersten Zwischenergebnissen sagen? Wo sie feiern? Oder wie sie trauern? Dann sind Sie hier genau richtig.

