Und schon wieder hat es einen Einbruch in der Region gegeben. Am 5. Januar ist der Polizei der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Lübs gemeldet worden. Ist er Teil einer Serie?

Lübs. - Erst in der Nacht vom 4. Januar ist in ein Einfamilienhaus in Biederitz eingebrochen worden, möglicherweise Teil einer Serie. Nun haben Einbrecher zwischen dem 4. und 5. Januar in der Schulstraße in Lübs zugeschlagen.

Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurden Dokumente der Hausbewohner entwendet.

Gesamtschaden im vierstelligen Bereich

Der Gesamtschaden wird auf einen unteren vierstelligen Bereich beziffert. Durch die Kriminalpolizei erfolgte eine umfassende Spurensuche und -sicherung.

Die Polizei sucht Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen vom 4 Januar, 12.30 Uhr, bis 5 Januar, 11.30 Uhr, beobachtet oder sogar den Einbruch gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/9200 oder unter levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.