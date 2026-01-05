Auch im neuen Jahr scheint die Einbruch-Serie in der Einheitsgemeinde noch nicht gebannt zu sein. Die Polizei meldet den nächsten Vorfall in Biederitz.

Angeklappte und schwach gesicherte Fenster gelten in der Gemeinde Biederitz als das Einfalltor für Einbrecher.

Biederitz - Angesichts der ruhigen Weihnachts- und auch Silvesterzeit ist die Einbruch-Serie in der Gemeinde Biederitz beinahe vom Radar verschwunden. Doch wie nun deutlich wird, scheint die Misere immer noch nicht gebannt zu sein. Auch im neuen Jahr nicht.

Ins Visier der Täterschaft geraten ist laut Polizei ein Einfamilienhaus an der Straße „Zur Ehle“ in der Ortschaft Biederitz. Opfer ist demnach ein 54-Jähriger, der die Beamten über den erfolgten Einbruch informierte.

Hoher Gesamtschaden nach Einbruch in Biederitz

„Vor Ort wurde durch bisher unbekannte Täterschaft ein Fenster aufgehebelt und zum Einstieg in das Haus genutzt“, so die Polizei in einer Mitteilung. Sämtliche Räume wären demnach am vergangenen Sonntag begangen und durchwühlt worden. Tatzeit: Gegen 4.30 Uhr in der Nacht.

Der Gesamtschaden würde bislang auf einen unteren fünfstelligen Bereich beziffert. Durch die Kriminalpolizei wäre eine umfassende Spurensuche sowie -sicherung erfolgt, so die Polizei weiter.

Wie in einigen anderen Fällen auch, gilt ein angeklapptes Fenster als häufig genutztes Einfalltor für Einbrecher. Zuletzt informierte darüber die Polizei in einer Info-Veranstaltung und gab Tipps mit an die Hand, wie wenige und kostengünstige Änderungen die Täter abschrecken.

Zudem besteht ebenso die kostenlose Möglichkeit mit einem Beamten ein Vor-Ort-Termin zu vereinbaren, mögliche Einfallstoren auszumachen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Polizei sucht nach Zeugen und erbittet Hinweise

Die Polizei sucht Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen in der Nacht des 04.01.2025 beobachten konnten oder auch die Tatausführung sahen.

Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter der 03921/920-0 oder unter levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.