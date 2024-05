Niegripp - Ja wo will er denn so schnell hin? Ob diese Frage einem Raser gestellt worden ist, der am 6. Mai 2024 von der Polizei in Niegripp (Jerichower Land) auf der Dorfstraße gestoppt wurde, darf bezweifelt werden. Fest steht, dass er der Schnellste war, der bei einer Verkehrskontrolle gestoppt wurde.

Laut einer Mitteilung sind am Vormittag in der Zeit von 10 bis 11.15 Uhr über 50 Fahrer ins Visier genommen und vier davon angehalten worden. Vermeintlicher Spitzenreiter war ein Fahrer mit Tempo 56. Erlaubt sind aber nur maximal 30 Stundenkilometer.