Die Polizei ermittelt in Burg (Jerichower Land) im Falle eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Eine Schäferhündin ist in einem Garagenkomplex ausgesetzt worden.

Schäferhündin in Burg bei Magdeburg einfach in Garagenkomplex ausgesetzt

Burg - Im Falle eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt die Polizei in Burg (Jerichower Land). Am Dienstag, 16. April 2024, ist in den Morgenstunden eine Schäferhündin in einem Garagenkomplex an der Niegripper Chaussee ausgesetzt worden.

Tier wird von Mitarbeiterin des Tierheims in Obhut genommen

Das Tier soll laut einer Mitteilung an einem weißen Band angebunden gewesen sein. Die Hündin wurde schließlich von Mitarbeitern des Tierheims nach Schartau gebracht.

Wer als Zeuge Angaben zum Aussetzen des Tieres oder zu dessen Identität geben kann, meldet sich im Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon (03921) 92 00 oder E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de.