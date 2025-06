Er war kurz, aber heftig: Das Jerichower Land ist am Montagnachmittag, 23. Juni 2025, von einem Sturm heimgesucht worden. In Burg gab es für die Feuerwehr viel zu tun.

Sturm in Burg: Feuerwehr ist gefordert und muss umgestürzte Bäume von Straßen entfernen

Viele Einsätze in kurzer Zeit

Die Feuerwehr in Burg war am Montagnachmittag im Einsatz, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu beseitigen.

Burg - Drei Einsätze binnen sieben Stunden. Zwei Einsätze, die zeitgleich gelaufen sind. Vier Einsätze in den letzten 21 Stunden. Die Feuerwehr in Burg hat viel zu tun. Auch aufgrund des Sturms, der am Montagnachmittag, 23. Juni 2025, über das Jerichower Land hinwegfegte.

Rückblickend hat das Einsatzgeschehen den Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr einiges abverlangt. Unter anderem war sie bereits bei einem großen Flächenbrand am Niegripper See gefordert.

Video: Sturm fegt über Jerichower Land und durch Burg (Kamera: Marco Papritz) (Kamera: Marco Papritz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Dorthin ging es am Montagvormittag wieder. Gegen 9.20 Uhr wurde hier eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Ein Baum war in Brand geraten. Die Löscharbeiten seien zügig vorangegangen, wie es im Nachgang heißt.

An der Landstraße nach Grabow musste die Feuerwehr Burg einen Baum von der Straße beräumen. Foto: Feuerwehr Burg

Feuerwehr Burg setzt nach Sturm Kettensäge ein, um Bäume zu beseitigen

Am Nachmittag dann war ein Baum in der Wilhelm-Kuhr-Straße umgestürzt und versperrt den Weg. Beim Ausrücken vom Gerätehaus ging eine zweite Alarmierung ein - ebenfalls wegen eines umgestürzten Baumes auf einer Landstraße nach Grabow.

In der Wilhelm-Kuhr-Straße in Burg war am Montag ein Baum umgestürzt - ein Fall für die Burger Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Burg

In beiden Fällen ging die Feuerwehr mit Kettensägen vor, um die Bäume zunächst zu zerkleinern und dann von der jeweiligen Straße per Hand zu beräumen.

An der Landstraße nach Grabow kam die Kettensäge zum Einsatz. Hier musste die Feuerwehr aus Burg einen umgestürzten Baum beseitigen. Foto: Feuerwehr Burg

Nach etwas mehr als 90 Minuten war die Arbeit getan und waren die Einsätze Nummer 113 und 114 in diesem Jahr beendet.