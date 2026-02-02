Eine 44-Jährige Autofahrerin setzte ihr Kind ab und wollte anschließend weiterfahren. Beim Manövrieren übersah sie den Jungen.

In Genthin hat es auf einem Parkplatz einen Unfall gegeben.

Genthin - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind wurde die Polizei am Montagmorgen auf einen Parkplatz in der Genthiner Guerickestraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 44-jährige Frau ihr Kind aus dem Auto steigen lassen und wollte anschließend ihre Fahrt fortsetzen.

Rückwärts Ausparken geht schief

Beim rückwärtigen Ausparken und dem darauffolgenden Anfahren übersah sie den Jungen, der sich vor ihrem Fahrzeug befand. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen traf kurz darauf am Unfallort ein und versorgte den Jungen medizinisch.

Aber er hatte Glück im Unglück und konnte anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben werden. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun zum genauen Hergang.