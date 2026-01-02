Am Neujahrstag ist es am Bahnhof in Güsen zu einer Explosion gekommen, bei der ein Fahrkartenautomat gesprengt worden ist. Ein Schaden im fünfstelligen Bereich ist entstanden, die Polizei sucht nach Zeugen.

Güsen. - Zu einer lauten Explosion ist es am 1. Januar gegen 23 Uhr am Bahnhof in Güsen gekommen, bei der der Fahrkartenautomat der Bahn gesprengt worden ist. Nachdem eine 24-jährige Zeugin die Polizei über die Explosion informiert hat, wurde durch die Beamten vor Ort ein beschädigter Fahrkartenautomat festgestellt, welcher augenscheinlich Sprengstoffreste beinhaltete.

Polizei sucht Zeugen nach Automatensprengung am Bahnhof in Güsen

„Aufgrund dessen musste der Fachbereich aus dem Landeskriminalamt hinzugezogen werden, um eine Gefahr vor Leib und Leben ausschließen zu können“, berichtet die Polizei. Anschließend fand eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch die hinzugezogene Kriminalpolizei statt. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen dieser Tat und bittet demnach um Hinweise. Diese werden in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Hinweise können auch bei der Polizei in Burg unter der 03921/92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@sachsen-anhalt.de gegeben werden.