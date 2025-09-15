Über 20 Feuerwehrleute der Jerichower Wehren waren im Einsatz, als am Montag ein Traktor im Wald zwischen Kleinwulkow und Altenklitsche abgebrannt ist. Ein Waldbrand konnte verhindert werden, das Fahrzeug ist ausgebrannt. Die Fotos zum Unglück.

Beim Brand im Wald zwischen Genthin und Jerichow ist der Traktor nicht mehr zu retten gewesen.

Kleinwulkow/Altenklitsche. - Einen großen Waldbrand konnte die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow verhindern, von der Maschine ist allerdings nur noch ein verkohltes Wrack nach dem Einsatz übrig geblieben.

Am Montagvormittag des 15. Septemberwurden die Feuerwehren aus Klein- und Großwulkow, Redekin sowie Scharteucke gegen 10.35 Uhr zu einem gemeldeten Entstehungsbrand in einem Waldgebiet zwischen Kleinwulkow und Altenklitsche alarmiert, wie der Jerichower Stadtwehrleiter Patrick Hegewald informiert.

Löschversuche des Fahrers blieben erfolglos. Foto: FFW Jerichow

Der kaputte Traktor. Foto: FFW Jerichow

Feuer im Wald zwischen Genthin und Jerichow: Traktor komplett abgebrannt

„Da sich der Einsatzort mitten im Wald befand, wurde bereits vor dem Ausrücken der ersten Kräfte zusätzlich die Ortsfeuerwehr Jerichow mit ihrem Tankwagen hinzugezogen. Dieser führte 16.500 Liter Löschwasser mit und stellte damit die Wasserversorgung sicher“, erklärt Hegewald.

Ein Waldbrand konnte verhindert werden. Foto: FFW Jerichow

Der Fahrer der Forstmaschine habe zuvor noch eigene Löschversuche unternommen, die jedoch ohne Erfolg blieben. Beim Eintreffen der Einsatzlräfte habe die Maschine bereits in Vollbrand gestanden.

Rund 20 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Foto: FFW Jerichow

Waldbrand zwischen Genthin und Jerichow verhindert

„Eine Ausbreitung des Feuers auf die umliegende Vegetation konnte verhindert werden – nicht zuletzt auch durch einen kurz zuvor niedergegangenen Platzregen im Rahmen eines Gewitters“, sagt der Wehrleiter weiter.

Im Einsatz befanden sich rund 20 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen. Unterstützt wurden sie von Kräften der Forstwirtschaft sowie der Polizei.