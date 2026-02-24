weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Polizeieinsatz nach Heimspiel des SC Magdeburg: Mit über zwei Promille: Autofahrer kracht vor der Getec‑Arena in die Treppe

Vor der Getec‑Arena kam es am Sonntagabend kurz nach dem Heimspiel des SC Magdeburg zu einem ungewöhnlichen Autounfall.

Von Romy Bergmann 24.02.2026, 16:15
Unfall nach dem Heimsieg des SC Magdeburg: Ein schwarzer Pkw steht mitten auf der steinernen Treppe vor der Getec‑Arena.
Unfall nach dem Heimsieg des SC Magdeburg: Ein schwarzer Pkw steht mitten auf der steinernen Treppe vor der Getec‑Arena. Foto: Polizei Magdeburg

Magdeburg. - Ein missglücktes Ausparkmanöver hat am Sonntagabend an der Berliner Chaussee in Magdeburg eine ungewöhnliche Unfallserie ausgelöst. Ein Fahrer rammte zunächst zwei geparkte Autos – und fuhr anschließend so unkontrolliert weiter, dass sein Wagen schließlich im Treppenabgang vor der Getec‑Arena landete.