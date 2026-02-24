Vor der Getec‑Arena kam es am Sonntagabend kurz nach dem Heimspiel des SC Magdeburg zu einem ungewöhnlichen Autounfall.

Mit über zwei Promille: Autofahrer kracht vor der Getec‑Arena in die Treppe

Unfall nach dem Heimsieg des SC Magdeburg: Ein schwarzer Pkw steht mitten auf der steinernen Treppe vor der Getec‑Arena.

Magdeburg. - Ein missglücktes Ausparkmanöver hat am Sonntagabend an der Berliner Chaussee in Magdeburg eine ungewöhnliche Unfallserie ausgelöst. Ein Fahrer rammte zunächst zwei geparkte Autos – und fuhr anschließend so unkontrolliert weiter, dass sein Wagen schließlich im Treppenabgang vor der Getec‑Arena landete.