  4. Verletzter bei Brand am Barleber See: Nach einem Jahr Pause wieder Feuer auf Magdeburger Campingplatz

Auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg hat es gebrannt. Ein 62-jähriger Zeuge wurde beim Löschversuch verletzt. Vor einem Jahr gab es dort bereits eine Brandserie.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 19.09.2025, 13:32
Schon im August und September 2024 brannte es dreimal auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg. Nun gab es erneut ein Feuer.
Magdeburg. - Auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg hat es gebrannt. Ein Vorzelt und Teile eines Wohnwagens wurden laut Polizei durch das Feuer beschädigt. Vor einem Jahr hatte es bereits eine Brandserie auf dem Platz gegeben.