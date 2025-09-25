Ein motorisierter Rollstuhl hat in Benneckenstein am 24. September Feuer gefangen. Wieso es dazu kommen konnte, wird von der Polizei untersucht.

Dieser Krankenfahrstuhl geriet am 24. September in Benneckenstein in Brand.

Benneckenstein. (vs) - Zu einem Brand eines Krankenfahrstuhls ist es am Mittwoch, 24. September, in Benneckenstein gekommen. Der motorisierte Rollstuhl fing zwischen 14.30 Uhr und 14.40 Uhr Feuer, teilt eine Sprecherin des Polizeireviers Harz mit.

Zu dem Brand kam es laut Polizei in einem Hinterhof am Max-Schmeling-Platz in Benneckenstein. Die anrückende Feuerwehr habe das Feuer vollständig löschen können. Wieso das Gerät in Flammen geriet, wird von der Polizei derzeit ermittelt. Die Beamten gehen aktuell von einem technischen Defekt aus.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Eine Schadenssumme konnte die Polizei bisher noch nicht mitteilen.