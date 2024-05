Kinder und Jugendliche wollen mit Drachenbooten guten Platzierungen erreichen. Sie treten in verschiedenen Altersklassen an.

Arendsee. - Der Wassersportverein bietet am 30. August von 9 bis 15 Uhr erstmalig eine Drachenbootregatta nur für Schulen aus der Altmark sowie angrenzenden Regionen an. Nicht nur dies ist außergewöhnlich. Denn der genaue Standort bleibt bis kurz vor dem ersten Start unklar.

Damit das Wetter den Ehrenamtlichen nicht in die Quere kommt, wurde dies so entschieden. Gestartet wird von der Seite der Blauen Perle, an der Wind und Wellen am geringsten auftreten. Die Badestelle Schramper Eck wird als Austragungsort ins Auge gefasst. Ob sich dies so einrichten lässt, ist unklar. Fest steht: Antreten können fünfte bis zwölfte Klassen. Ein Team besteht aus maximal 16 Mitgliedern. Drachenboote, Paddel, Schwimmhilfen und Steuerleute werden vom Verein gestellt. Die Teilnahme ist für alle Bildungsstätten kostenlos. Möglich wird dies durch Förderung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt sowie des Kreissportbundes Altmark-West. Die Ehrenamtlichen kooperieren mit der Luftkurort Arendsee GmbH, die das Strandbad betreibt. Auch dort könnte die Schülerregatta steigen.

Der Wassersportverein ermöglichst ein Anmelden über seine Internetseite. In der Ausschreibung sind weitere Details vermerkt. Die Strecke, die mit Drachenbooten absolviert wird, beläuft sich auf 150 Meter. Je zwei Teams treten gegeneinander an. Unterteilt ist der Wettbewerb in 5./6., 7./8., 9./10. und 11./12. Klassenstufe. Die drei jeweils besten Teams bekommen Pokale. Die Wasserwacht Salzwedel sichert den Tag ab. Bei der Veranstaltung steht der Spaß im Vordergrund – betont der Wassersportverein.