Die Konstruktion am Faulen See ist nicht mehr zu retten. Sollte die Existenz des einstigen flachen Gewässers einfach ignorieren werden? Dies kommt für Arendsees Vize-Ortschef nicht in Frage.

Von Christian Ziems 16.08.2025, 15:30
Der Turm am Faulen See darf nicht mehr betreten werden. Foto: Christian Ziems

Arendsee/Genzien. - Johannes Hänsel wollte den maroden Aussichtsturm am einstigen Faulen See retten. Aber er muss sich eingestehen, dies klappt nicht. Was Arendsees stellvertretender Ortsbürgermeister nun vor hat.