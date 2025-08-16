Marode Holz-Attraktion soll weg Alternativen für den Arendseer Turm gesucht: Kommunalpolitiker wünscht sich Ideen
Die Konstruktion am Faulen See ist nicht mehr zu retten. Sollte die Existenz des einstigen flachen Gewässers einfach ignorieren werden? Dies kommt für Arendsees Vize-Ortschef nicht in Frage.
16.08.2025, 15:30
Arendsee/Genzien. - Johannes Hänsel wollte den maroden Aussichtsturm am einstigen Faulen See retten. Aber er muss sich eingestehen, dies klappt nicht. Was Arendsees stellvertretender Ortsbürgermeister nun vor hat.